Saints Row: nuovi scampoli di gameplay tra esplosioni, fucili al neon e razzi-pignatta

I ragazzi di Volition proseguono la loro "serie natalizia" di clip di Saints Row tra paura e delirio: nell'ultima infornata di scene di gameplay, gli autori del nuovo capitolo dello sparatutto open world mostrano i folli "attrezzi del mestiere" delle gang che si contenderanno il controllo delle strade di Santo Ileso.

Prendendo spunto dai recenti filmati di gameplay, la software house dell'Illinois ci offre un piccolo ma significativo assaggio della frizzante esperienza che ci attende insieme ai Saints, tra inseguimenti rocamboleschi, stalli alla messicana da risolvere a colpi di razzi-pignatta e assalti da compiere imbracciando un fucile al neon.

Con queste clip, l'intento di Volition è perciò quello di far mandare a briglie sciolte l'immaginazione dei patiti di action sandbox "alla GTA" per fargli intuire la grande varietà di avventure che potranno vivere all'ombra dei grattacieli di Santo Ileso. Come da tradizione per la serie, l'esplorazione dei nove quartieri di questa fittiza metropoli di confine tra gli USA e il Messico passerà per la customizzazione estrema del proprio alter-ego e dei suoi equipaggiamenti, come pure per il potenziamento dell'arsenale della gang.

L'uscita del reboot di Saints Row è previsto per il 23 agosto 2022 su PC, PS4 e Xbox One, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Per saperne di più su questo titolo, vi rimandiamo al nostro speciale su Saints Row e il gameplay da sperimentare a Santo Ileso.