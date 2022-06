Saints Row: scaricate Boss Factory oggi e create il vostro folle personaggio, il trailer

Geoff Keighley ha concesso spazio anche a Saints Row durante il Summer Game Fest. Il folle e sfrenato open world di Volition è tornato a mostrarsi in azione tramite un nuovo filmato incentrato nuovamente sulla vasta personalizzazione e su una novità con cui i giocatori ansiosi di precipitarsi a Santo Ileso potranno creare il proprio alter ego.

"Si chiama Boss Factory e serve a creare Saints. Dai vita al miglior Boss della storia, il tuo Boss, con la nostra strabiliante personalizzazione del personaggio. Gioca d'anticipo e prepara il tuo Boss di Santo Ileso, in modo che, a partire dal 23 agosto, tu possa occuparti di cose più importanti, come conquistare la città, rubare auto e seminare il caos. Sappiamo che il tuo tempo è prezioso, quindi sarà meglio trascorrere subito qualche meravigliosa ora a ritoccare mento, occhi, abbigliamento e capelli, così, quando avrai fra le mani Saints Row, potrai metterti subito al lavoro".

Come rivelato al termine del trailer che vi abbiamo riportato in cima, lo strumento Boss Factory è disponibile gratuitamente per il download da oggi su PC (via Epic Games Store) e console PlayStation e Xbox. Potrete così creare il vostro personaggio sopra le righe in attesa del debutto dell'open world, in arrivo il 23 agosto su tutte le piattaforme di riferimento. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Saints Row.