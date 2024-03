Saints Row: tutta la serie in offerta su Steam, approfittatene subito!

Nonostante la chiusura di Volition la scorsa estate, la sua serie Saints Row continua ogni tanto a far parlare di sé, grazie soprattutto ai saldi: il publisher Deep Silver ha infatti messo in scontro tutto il brand su Steam.

Oltre al reboot di Saints Row del 2022, sullo store di Valve è possibile trovare in forte sconto anche tutti gli altri giochi del franchise come Saints Row IV Re-Elected proposto a 4,99 euro, il Full Package di Saints Row The Third proposto a 4,49 euro, l'espansione standalone del quarto capitolo Saints Row Gat Out of Hell a soli 3,74 euro e persino Saints Row 2 del lontano 2009, acquistabile a 2,49 euro. All'appello manca unicamente l'originale Saints Row del 2006, rimasto esclusiva Xbox 360 senza averne mai marcato i confini in tutti questi anni, ma in ogni caso per i fan si tratta di un'occasione d'oro per recuperare tutti i giochi spendendo davvero poco nel complesso.

Per quanto riguarda l'episodio più recente, la Gold Edition di Saints Row comprensiva di tutti i contenuti dell'Expansion Pass è disponibile a 13,99 euro, un affare considerato il suo prezzo di listino sui 39,99 euro. In ogni caso anche il gioco base così come tutti i DLC sono disponibili in forte sconto, pertanto i giocatori hanno totale libertà su come muoversi.

Pubblicato nell'agosto del 2022, il reboot di Saints Row è stato un flop commerciale non soddisfando le aspettative di Embracer Group: gli sconti su Steam sono dunque la giusta occasione per dargli una chance qualora non lo abbiate mai provato prima.