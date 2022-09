Saints Row: servono due milioni di copie per ripagare i costi, obiettivo raggiungibile?

Stando ad un documento interno di Embracer Group, sembra che la holding abbia stimato un totale di due milioni di copie distribuite di Saints Row necessarie per raggiungere il break even, ovvero per pareggiare i costi di sviluppo.

Per quanto Saints Row sia stato accolto tiepidamente dalla critica, le vendite sembrano essere buone e come fatto notare dall'editor, a una settimana dal lancio (il documento è aggiornato al 5 settembre) il gioco è ancora tra i primi tre giochi per ricavi complessivi su Xbox e PlayStation, un risultato apparentemente superiore alle aspettative di Embracer, considerando appunto le recensioni non sempre positive.

La compagnia ha stimato un totale di due milioni di copie vendute in quest'anno fiscale (entro il 31 marzo 2023) per ripagare i costi di sviluppo, obiettivo sembra essere alla portata del gioco. Embracer ha ipotizzato vendite superiori a quelle di Tiny Tina's Wonderlands di Gearbox (altra azienda da tempo di proprietà del colosso svedese) che ha incassato 125 milioni di dollari di ricavi in 90 giorni, inoltre la holding si aspetta incassi per 100 milioni di corone svedesi su PC, dove il gioco è esclusiva Epic Games Store.

Se volete saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla recensione di Saints Row, uscito il 23 agosto scorso su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.