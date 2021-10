Saints Row spicca il volo con il video gameplay sulla tuta alare!

Dopo lo spettacolare video sulle sparatorie di Saints Row, il coverage di Game Informer prosegue con delle nuove scene di gameplay incentrate sull'esplorazione di Santo Ileso, la mappa del capitolo reboot dell'iconica serie "in salsa GTA" di Volition.

Con l'ausilio della tuta alare, gli utenti potranno sfrecciare tra i grattacieli della vibrante città immaginaria del sud-ovest americano che farà da sfondo alla prossima avventura dei Saints. Come da tradizione per la serie, Santo Ileso assumerà i contorni di un microcosmo di criminalità, con fazioni che si contenderanno a suon di pallottole il controllo delle attività illecite della metropoli.

Stando al team di Volition, Santo Ileso sarà l'ambientazione più grande e stratificata della serie: l'utilizzo di equipaggiamenti inediti come la tuta alare servirà appunto a facilitare l'esplorazione della mappa, garantendo così agli appassionati tutta la libertà desiderata nel passare senza soluzione di continuità tra i nove distretti in cui si suddividerà la città.

A questo punto non ci resta che lasciarvi al video gameplay in apertura d'articolo, non prima però di ricordarvi che il reboot di Saints Row sarà disponibile dal 25 febbraio 2022 su PC, PS4, Xbox One e in versione ottimizzata per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.