Saints Row: lo Story Trailer dà inizio alla guerra tra gang di Santo Ileso

Dopo averci mostrato le tante attività open world di Saints Row, i ragazzi di Volition delineano il perimetro ludico e narrativo della campagna principale del reboot della serie di Deep Silver con uno Story Trailer a dir poco "esplosivo".

La tentacolare metropoli che farà da sfondo a questa spaventosa guerra tra bande sarà piena di attività da svolgere e assumerà i contorni di un "folle palcoscenico" in cui si susseguiranno loschi lavoretti, missioni al cardiopalma e imprese criminali.

Come da tradizione per l'IP, naturalmente anche nel nuovo capitolo di Saints Row a farla da padrona sarà la libertà concessa all'utente nella scelta delle sfide da affrontare e degli aspetti da personalizzare per far aderire l'avventura ai propri gusti. L'intero arco narrativo del reboot, non a caso, si svolgerà all'ombra dei grattacieli e degli edifici principali dei nove distretti di Santo Ileso e dei cactus che imperlano l'immenso deserto esplorabile nella periferia.

La commercializzazione di Saints Row è prevista per il sempre più prossimo 23 agosto su PC, PS4, Xbox One e in versione ottimizzata su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Volete saperne di più sul reboot della serie free roaming di Deep Silver? Qui trovate tutte le analisi e i giudizi di Gabriele Laurino con la nostra anteprima di Saints Row.