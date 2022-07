Saints Row stupisce su PC e lascia ben sperare per le versioni PS5 e Xbox Series X

Nei giorni scorsi i ragazzi di Volition hanno offerto alla stampa internazionale l'opportunità di testare il nuovo Saints Row. Mentre noi ci siamo concentrati sulla componente ludica (leggete le nostre impressioni su Saints Row) la redazione specializzata di Digital Foundry ha preferito analizzare la componente tecnica della versione PC.

I nostri colleghi inglesi sono rimasti decisamente impressioni dal grande salto tecnico compiuto rispetto ai precedenti capitoli della serie. I materiali, l'illuminazione e la fisica sono semplicemente ad un altro livello e pienamente next-gen. I piatti e semplicistici shader della pelle e dei vestiti dei vecchi Saints Row sono un lontano ricordo, essendo stati sostituiti con materiali realistici. Le texture sono definite, mentre il livello di dettaglio del mondo di gioco è molto alto. Gli effetti volumetrici, la fisica degli oggetti e le scie luminose contribuiscono a loro volta ad aggiungere maggiore profondità alla scena. Il ray tracing non è applicato in maniera estensiva per i riflessi e l'illuminazione globale, in compenso viene offerta la Ray-Traced Ambient Occlusion (RTAO) e le Screen Space Reflections fanno un ottimo lavoro.

A stupire ulteriormente Digital Foundry c'ha pensato l'elevato numero di opzioni regolabili a disposizione. Su PC Saints Row è altamente scalabile, il che lascia ben sperare per la resa delle versioni PS5 e Xbox Series X, che non sono ancora state mostrate al pubblico. Thomas Morgan di Digital Foundry spera che l'RTAO venga proposto anche su console nell'ambito di una Modalità RT: la tecnica è alla loro portata, ma al momento non possiamo far altro che attendere.

Potete guardare come se la cava Saints Row su PC nel video allegato in apertura di notizia. L'open world, ricordiamo, verrà lanciato il prossimo 23 agosto, anche su PS4 e Xbox One.