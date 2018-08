Saints Row The Third arriverà su Nintendo Switch nel corso del 2019

Nel corso della cerimonia di apertura della GamesCom 2018, conclusasi poco fa, Koch Media e Deep Silver hanno annunciato che Saints Row: The Third arriverà su Nintendo Switch nel corso del prossimo anno.

Saints Row The Third è il terzo capitolo della folle serie a opera di Volition, pubblicato originariamente nel 2011 su Playstation 3, Xbox 360 e PC e accolto positivamente da pubblico e critica. Il porting per la cosole ibrida della Grande N è sviluppato da Fishlabs Entertainment, software house sussidiaria di Koch Media e Deep Silver, e vedrà la luce nel corso del 2019. Che ne pensate di questo annuncio?