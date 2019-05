Saints Row The Third per Switch: ecco il secondo episodio di Momenti Memorabili

Il secondo episodio di Saints Row The Third Memorable Moments ha inizio dopo il furto fallito alla Stilwater National Bank. I Saints vengono portati sul jet privato di Loren, proprietario della banca e mente dell'organizzazione criminale The Syndicate. Due bande rivali su un aereo a 30.000 piedi sopra Stilwater - cosa potrebbe andare storto?

A proposito di Saints Row: The Third

Anni dopo aver preso il controllo di Stilwater, i Third Street Saints si sono evoluti da gang di strada a marchio di famiglia: dalla booble head di Johnny Gat, fino alle sneaker e agli energy drink dei Saints. I Saints sono i re di Stilwater, ma il loro status di celebrità non è passato inosservato. The Syndicate, una leggendaria confraternita criminale con pedine in tutto il mondo, è ora interessata ai Saints e chiede un tributo. Rifiutando l'invito del Syndicate, porterai lo scontro in una nuova città, giocando negli scenari più stravaganti di sempre.

Saints Row: The Third sarà disponibile su Nintendo Switch il 10 maggio 2019. Tutti i contenuti del video provengono direttamente dalla modalità TV a 1080p di Nintendo Switch.