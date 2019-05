Saints Row The Third per Nintendo Switch: l'analisi tecnica di Digital Foundry

Digital Foundry ha pubblicato la video analisi tecnica di Saints Row The Third The Full Package per Nintendo Switch, riedizione del titolo omonimo uscito nel lontano 2011: come se la cava questa versione di Saints Row III?

All'apparenza, non troppo bene, almeno dal punto di vista tecnico. Gli sviluppatori hanno riciclato la maggior parte degli assets della versione originale con un minimo lavoro di aggiornamento delle texture, Saints Row 3 gira su Switch a 1080p in modalità Dock ma la qualità dell'immagine è piuttosto bassa, quasi slavata, almeno stando ai tecnici di DF. Anche sul fronte del framerate le cose non migliorano troppo, il gioco non è particolarmente stabile e durante le situazioni più concitate Saints Row 3 gira ad appena 13/14 fps, con notevoli rallentamenti.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Saints Row 3 per Nintendo Switch ricordandovi che il gioco è ora disponibile in formato fisico e digitale scaricabile da Nintendo eShop.