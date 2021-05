Saints Row The Third Remastered arriva su PS5? Spunta la lista trofei

Sembra che Saints Row The Third Remastered potrebbe presto arrivare su next-gen. Uscita originariamente l'anno scorso su PC, PS4 e Xbox One, finora mai si era parlato di una possibile edizione PS5 e Xbox Series X/S della remastered del titolo Volition uscito originariamente nel 2011.

Ad alimentare concretamente questa possibilità è la lista dei trofei comparsa su Exophase che cita apertamente la PlayStation 5. La lista prevede un totale di 80 trofei, 30 dei quali legati ai DLC del gioco ovviamente già inclusi nella versione rimasterizzata. Per il momento manca ancora una conferma ufficiale da parte del produttore THQ Nordic, ma a questo punto non è da escludere che qualche novità in tal senso possa arrivare presto, con una conferma del porting sia su PS5 che anche su Xbox Series X/S. Saints Row The Third Remastered arriverà anche su Steam a breve, precisamente il prossimo 22 maggio.

La versione tecnicamente aggiornata del terzo capitolo della serie è disponibile anche su Google Stadia dallo scorso 5 marzo. Se non avete avuto mai modo di giocarlo, o se avete consumato all'epoca le edizioni PS3 o Xbox 360 del frenetico Action/Adventure sopra le righe e vorreste riviverlo oggi, eccovi la nostra recensione di Saints Row The Third Remastered per scoprire tutti i dettagli su questo gradito ritorno.