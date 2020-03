Saints Row The Third Remastered in arrivo su PS4 e Xbox One?

GameFly ha aggiunto ai propri listini Saints Row The Third Remastered per PlayStation 4 e Xbox One, titolo mai annunciato ufficialmente da Deep Silver e THQ Nordic. Dopo essere stato pubblicato su Switch, il gioco uscirà anche sulle console Sony e Microsoft?

La data di lancio è fissata per il 7 maggio, in tal caso un annuncio ufficiale potrebbe essere atteso a breve. Saints Row The Third è stato pubblicato nel lontano 2011 su PC, PS3 e Xbox 360, una riedizione è disponibile dallo scorso anno su Nintendo Switch, questa potrebbe essere usata come base per il porting destinato a PS4, PS4 PRO, Xbox One e Xbox One X.

La serie Saints Row è ferma dal 2015, anno di pubblicazione di Saints Row IV Re-Elected (remastered di Saints Row 4 uscito nel 2013) e dello spin-off Gat Out of Hell. THQ Nordic ha promesso novità su Saints Row 5 nel 2020, ad oggi però nessun annuncio è arrivato su questo progetto. Negli scorsi anni la compagnia ha provato ad espandere il franchise con Agents of Mayhem, gioco ambientato nello stesso universo narrativo, il titolo non ha però riscosso il successo sperato dal publisher.