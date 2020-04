Saints Row: The Third Remastered è comparso ufficialmente sugli elenchi dell'ESRB

L'Entertainment Software Rating Board (ESRB) ha recentemente inserito nei propri elenchi una nuova valutazione per Saints Row: The Third Remastered, confermando sostanzialmente le voci sulla prossima uscita del titolo pubblicato originariamente da THQ Nordic.

Chi ha giocato la serie di Saints Row riconoscerà sicuramente alcune delle scene piene di caos e dissacrante ironia descritte dal famoso organismo di valutazione. Saints Row: The Third presenta infatti dei momenti considerati volgari anche per lo standard dei videogiochi: "i personaggi sono occasionalmente raffigurati nudi, sebbene le loro parti intime siano coperte da pixel sfocati". Immancabile il richiamo dell'ESRB al clud Safeword dove "i giocatori possono camminare attraverso un club erotico contenente diversi tipi di sex toys".

Sulla base di questi contenuti l'ESRB ha assegnato a questa versione remastered una valutazione "M for Mature", sottolineando quindi la natura abbastanza spinta che contraddistingue tutta la saga di Saints Row. Stando a quando scoperto da Eurogamer Saints Row: The Third Remastered dovrebbe uscire in tempi brevi (i precedenti leak suggerivano il 7 Maggio) su PC, PlayStation 4 e Xbox One, anche se al momento THQ Nordic non ha ancora pubblicato annunci ufficiali.