Saints Row The Third Remastered per PS4 e Xbox One: video su data d'uscita e contenuti

Le alte sfere di Deep Silver annunciano ufficialmente Saints Row The Third Remastered, la riedizione per PlayStation 4 e Xbox One della frizzante avventura a mondo aperto firmata Volition lanciata originariamente su PC, PS3 e Xbox 360 nel novembre del 2011.

Il filmato che accompagna la presentazione del progetto fissa per il 22 maggio prossimo la data di uscita della versione rimasterizzata di Saints Row The Third su PS4 e Xbox One.

Sempre grazie a questo video, Deep Silver ci aiuta a tratteggiare i contorni dell'offerta ludica e contenutistica che ci si prospetta una volta reindossati gli sgargianti abiti dei membri della gang dei Saints: a detta del publisher europeo, assisteremo a tantissime migliorie che si rifletteranno, ad esempio, sul redesign delle auto, sul rimodellamento di ogni singola arma presente nel gioco e sull'adozione di modelli poligonali più curati per i personaggi e le ambientazioni.

L'illuminazione globale, oltretutto, trarrà giovamento dall'introduzione delle God Rays e dal supporto all'HDR per le TV compatibili: non meno importanti sono poi le modifiche attuate al motion blur, agli effetti particellari per le esplosioni, agli shader degli specchi d'acqua e delle pozzanghere e, di concerto, alla qualità delle texture e delle superfici riflettenti della città di Steelport. Le migliorie grafiche promesse, però, indurranno gli sviluppatori a mantenere il framerate ancorato sui 30fps: in compenso, nel titolo ritroveremo tutte le espansioni e i contenuti aggiuntivi che hanno caratterizzato il periodo post-lancio dell'avventura open world originaria.

Nell'attesa che si faccia il 22 maggio per assistere al lancio del titolo, vi ricordiamo che su queste pagine trovate già la nostra anteprima di Saints Row The Third Remastered.