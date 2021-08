Saints Row The Third Remastered è gratis su PC, link al download

Per celebrare l'annuncio del reboot di Saints Row sul palco dell'Opening Night Live con Geoff Keighley, il team di sviluppo ha deciso di regalare a tutti i giocatori la versione PC di Saints Row The Third Remastered.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Saints Row The Third Remastered è la riedizione del terzo capitolo della folle serie Volition che include una corposa quantità di migliorie grafiche e tutti i contenuti aggiuntivi dell'open world ad alto tasso d'azione (circa 30 DLC). Chiunque sia interessato ad ottenere il gioco può riscattare una copia gratuita sull'Epic Games Store, il quale richiede un account per aggiungere il prodotto alla libreria.

Ecco il link per scaricare il gioco:

Di seguito l'elenco completo dei requisiti di sistema della versione PC del gioco:

Minimi (720p con settaggi impostati su Basso)

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10

Processore: CPU AMD/Intel CPU con una frequenza pari 3,4 GHz o superiore. Si consiglia almeno una CPU della serie AMD FX 6000 o della serie Intel Core i5-3000

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: scheda video dedicata AMD/Nvidia con almeno 4GB di VRAM e con il supporto a DirectX 11 e Shader Model 6.0. Si consiglia almeno una AMD Radeon della serie 500 o una Nvidia GeForce GTX 660

DirectX: Versione 9.0

Archiviazione: 25 GB di spazio disponibile

Rete: Connessione Internet a banda larga

Consigliati (1080p con settaggi impostati su Alto)

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10

Processore: CPU AMD/Intel CPU con una frequenza pari 3,5 GHz o superiore. Si consiglia almeno una CPU della serie AMD FX 8000 o della serie Intel Core i5-4000

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: scheda video dedicata AMD/Nvidia con almeno 6GB di VRAM e con il supporto a DirectX 11 e Shader Model 6.1. Si consiglia almeno una AMD Radeon 5700 o una GeForce GTX della serie 1000

DirectX: Versione 9.0

Archiviazione: 25 GB di spazio disponibile

Rete: Connessione Internet a banda larga

Avete già letto la nostra anteprima del reboot di Saints Row a cura di Alessandro Bruni?