Saints Row The Third Remastered gratis: trucchi per sbloccare le armi, veicoli e soldi

Per festeggiare l'annuncio del reboot di Saints Row, Saints Row The Third Remastered è gratis su Epic Games Store fino al 2 settembre. Quale miglior occasione dunque per proporvi i migliori trucchi di Saints Row 3?

I trucchi di Saints Row 3 funzionano senza problemi anche sull'edizione rimasterizzata, ma come si attivano? Per attivare i trucchi in Saints Row The Third Remastered basterà tirare fuori il cellulare e selezionare l'apposita voce Cheats nel menu e digitare i codici riportati qui sotto. Ricordatevi che attivare i trucchi bloccherà il salvataggio automatico e gli achievements non verranno sbloccati, vi consigliamo quindi di utilizzarli solamente per puro divertimento.

Saints Row 3 Trucchi

repaircar – Ripara qualsiasi veicolo

runfast – Sprint infinito

cheese – Guadagni subito $100,000

goodygoody – Ripulisce la notorietà della polizia

oops – Ripulisce la notorietà delle gang

lolz - Aumenta la notorietà delle gang

whatitmeanstome – Aumenta il rispetto

notrated – Corpi esplosivi

vroom – Danni alle auto disattivi

goldengun – Uccisioni con un colpo

Tutti i veicoli

giveambulance – Ambulanza

giveanchor – Anchor

giveattrazione – Attrazione

givebootlegger – Bootlegger

givechallenger – Challenger

givecommander – Commander

givecondor – Condor

giveeagle – Eagle

givegatmobile – Gatmobile

givekanada – Kanada

givekenshin – Kenshin

giveknoxsville – Knoxsville

givekobra – Kobra

givemiami – Miami

givemunicipal – Municipal

givenforcer – NForcer

givepeacemaker – Peacemaker

givephoenix – Phoenix

givequasar – Quasar

givereaper – Reaper

givesandstorm – Sandstorm

giveshark – Shark

giveshepherd – Shepherd

givespectre – Spectre

givestatusquo – Status Quo

givestrada – Strada

givetaxi – Taxi

givetitan – Titan

givetoad – Toad

givetornado – Tornado

givevortex – Vortex

givevtol – Vtol

givevulture – Vulture

givewidowmaker – Widowmaker

givewoodpecker – Woodpecker

Saints Row 3 tutte le armi

letsrock – Sblocca tutte le armi

giveairstrike – Airstrike

giveapoca – Apocafists

givechainsaw – Motosega

givecyber – Cyberdestructor

givedrone – Drone

givegrenade – Granata

givehammer – Martello

givekrukov – K8 Krukov

giveminigun – Minigun

givemolotov – Molotov

giverpg – RPG

givesatchel –Satchel

givetek – Tek Z-10

giveultimax – AS3 Ultimax

Trucchi per i pedoni

dui – Pedoni ubriachi

hohoho – Papponi e prostitute

brains – Zombie

Potete scaricare gratis Saints Row The Third Remastered su Epic Games Store fino al 2 settembre, una volta riscattato il gioco sarà vostro per sempre e potrete utilizzarlo liberamente come se fosse stato acquistato. Si tratta davvero di un bel regalo considerando che l'edizione rimasterizzata di Saints Row viene venduta normalmente al prezzo di 39,99 euro.