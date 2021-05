Saints Row The Third Remastered: quando arriva su Steam? Lo svelano gli sviluppatori

I curatori dei profili social di Saints Row interagiscono con i fan della saga a mondo aperto di Deep Silver per fornire un importante chiarimento sulla data di arrivo su Steam della versione PC di Saints Row The Third Remastered.

Con breve ma importante messaggio condiviso su Twitter, il team di Sperasoft fissa infatti per il 22 maggio il giorno di lancio ufficiale della Remastered di Saints Row The Third sulla piattaforma digitale di Valve.

L'arrivo su Steam del titolo coinciderà quindi con la conclusione dell'anno di esclusiva temporale su Epic Store determinato dall'accordo sancito da Deep Silver ed Epic Games. La nuova versione della Remastered vanterà i medesimi contenuti dell'edizione EGS di Saints Row The Third, arrivata nel maggio dello scorso anno anche su PS4 e Xbox One.

Come illustrato nell'analisi di DF su Saints Row The Third Remastered, la versione attualizzata del kolossal a mondo aperto creato da Volition viene lodata per la presenza di modelli poligonali sensibilmente più curati, ma anche per l'adozione di un sistema di illuminazione più evoluto e per aggiunte come quella dell'HDR che contribuiscono a rendere ancora più immersiva l'esperienza da vivere per le strade di Steelport.

Per un approfondimento ulteriore sui contenuti del progetto targato Deep Silver, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Saints Row The Third Remastered a firma di Federico Sardo.