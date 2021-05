Saints Row The Third Remastered: svelata l'uscita su PS5, Xbox Series X/S, Steam e GOG

A conferma delle anticipazioni sulla lista dei Trofei PS5 di Saints Row The Third Remastered, Deep Silver ricorda l'arrivo su Steam e GOG del titolo e annuncia l'imminente uscita delle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

La riedizione per console di ultima generazione di Saints Row 3 vanterà le medesime impostazioni grafiche e prestazioni analoghe alla controparte PC con specifiche elevate. I rappresentanti di Deep Silver rimarcano il concetto specificando come la potenza computazionale delle nuove piattaforme casalinghe di Sony e Microsoft consenta agli sviluppatori di elevare l'esperienza visiva del motore grafico apportando tutta una serie di miglioramenti.

L'upgrade grafico della Remastered di Saints Row The Third comprenderà ad esempio un sistema di illuminazione più evoluto, un aumento della risoluzione delle texture e ulteriori effetti visivi, con la possibilità di eseguire il titolo a 60fps e con risoluzione 4K dinamica. Su Xbox Series S ci sarà un'opzione aggiuntiva per consentire agli utenti di scegliere tra la modalità Performance (60fps e 1080p) o Qualità (30fps e 4K). La versione PS5 sfrutterà il sistema delle Attività e illuminerà il DualSense con un sottile bagliore viola.

Chi possiede già una copia della Remastered potrà sbloccare l'upgrade next gen in via del tutto gratuita, tanto su PS5 quanto su Xbox Series X/S. Le edizioni Steam e GOG.com di Saints Row The Third Remastered saranno disponibili dal 22 maggio, mentre l'update per PlayStation 5 e Xbox Series X/S è atteso al lancio per il 25 maggio.