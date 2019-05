Saints Row The Third per Switch: nuovo video sul folle gioco del Professor Genki

Nel nuovo approfondimento sui Momenti Memorabili di Saints Row The Third, Deep Silver ci prepara al lancio della trasposizione per Nintendo Switch dello sparatutto free roaming di Volition con un video che illustra il folle gioco del Professor Genki.

Il Super Ethical Reality Climax del Professor Genki contribuisce a rendere ancora più scanzonata l'avventura dell'antieroe della gang dei Saints attraverso una serie di sfide mortali che l'utente, nei panni di The Boss, dovrà portare a compimento per rafforzare il proprio status di celebrità di Stilwater.

Il minigioco in questione prevede l'abbattimento di mascotte e la distruzione di diversi bersagli per guadagnare somme di denaro sempre crescenti, a patto però di compiere scelte etiche ed evitare di sparare a bersagli inermi come i pacifici panda.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo al filmato in questione e vi ricordiamo che Saints Row The Third sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 10 maggio. La versione Full Package per Switch del funambolico sparatutto open world di Deep Silver vanterà tutti i contenuti dell'edizione originaria, le aggiunte apportate dagli update post-lancio su PC e console last-gen e, naturalmente, tutta una serie di migliorie e ottimizzazioni per la console ibrida della casa di Kyoto.