Saints Row The Third su Nintendo Switch: nuovo video sui momenti memorabili

Illustrati nel dettaglio i bonus preorder di Saints Row The Third per Switch, i vertici di Deep Silver confezionano un nuovo video che celebra le mirabolanti gesta degli antieroi dell'action free roaming di Volition nell'attesa che scatenino nuovamente il caos sulla console ibrida di Nintendo.

Il primo episodio di "Saints Row The Third: Momenti Memorabili" ripercorre le battaglie combattute dalla gang dei Third Street Saints per assumere il controllo della cittadina di Stillwater: dalla rapina alla 1st National Bank in compagnia di The Boss all'improbabile campagna marketing di bibite "a tema Saints" con protagonista Pierce, il video aiuta chi si avvicina solo adesso a questa serie ad approfondire la conoscenza dei personaggi più iconici e apre una finestra sulla follia a tinte violacee che attende i fan vecchi e nuovi dei Saints su Nintendo Switch.

I prossimi episodi di questa insolita serie di "video ripassi" saranno diffusi da Deep Silver in prossimità dell'uscita della versione Full Package di Saints Row 3, prevista per il 10 maggio su Switch. In questa sua nuova edizione, il funambolico action sandbox di Volition guadagnerà una grafica maggiormente definita, dei controlli riadattati sul layout di tasti dei Joy-Con e l'intero pacchetto di contenuti e update post-lancio della versione originaria, ivi comprese le migliorie e le aggiunte all'editor di personaggi.