Saints Row The Third: il quarto video sui Momenti Memorabili celebra il lancio su Switch

Dopo averci mostrato il folle gioco del Professor Genki, i vertici di Deep Silver celebrano il lancio su Nintendo Switch di Saints Row The Third dandoci in pasto il quarto video della serie dedicata ai Momenti Memorabili della gang dei Saints.

In questo filmato, gli autori statunitensi di Volition ci mostrano il folle viaggio compiuto da The Boss nel cyber spazio del system network Deckers Use-Net per cercare di porre fine all'unione dei Deckers con il sempre più potente (e quindi pericoloso) gruppo dei Syndicate.

L'insolito approccio adottato dagli sviluppatori americani per dare forma a questo particolare capitolo della campagna principale di Saints Row 3 è la perfetta testimonianza del lavoro svolto da Volition nell'infondere originalità al proprio progetto, trasformandolo in uno dei migliori action a mondo aperto degli ultimi anni.

Saints Row The Third per Nintendo Switch è disponibile da oggi, 10 maggio. La versione Full Package dell'esplosivo free roaming di Deep Silver vanta tutti i contenuti delle versioni precedenti, ivi comprese le migliorie e le aggiunte che ne hanno contraddistinto il periodo post-lancio su PC e console last-gen tramite update e i DLC. Il titolo offre anche delle ottimizzazioni al ricco editor di personaggi e delle funzionalità specifiche per la console ibrida della casa di Kyoto, come il miglioramento dell'interfaccia e la riformulazione dei controlli per aderire al layout di comando dei due Joy-Con.