Saints Row: da Thor a Indiana Jones, alla scoperta dei migliori easter egg

L'ultimo sparatutto open world di Volition è pieno di easter egg! Andiamo alla scoperta delle migliori citazioni videoludiche e cinematografiche che imperlano la mappa di Santo Ileso del reboot di Saints Row.

L'esplorazione della città che fa da sfondo alle peripezie dei Saints è piena zeppa di easter egg che omaggiano i film, le IP videoludiche e le serie televisive più amate dal pubblico. Una volta indossati i panni del proprio alter-ego sfruttando i potenti strumenti dell'editor di personaggi di Saints Row Boss Factory, bastano davvero pochi minuti per imbattersi nelle citazioni di videogiochi come Among Us o Minecraft, con sullo sfondo gli easter egg del terrorizzante Pennywise di It e dell'avventuroso Indiana Jones.

E che dire allora del gigantesco pettine di Balle Spaziali, la memorabile parodia di Star Wars diretta da Mel Brooks? L'ispirata vena citazionista di Volition si riflette anche negli omaggi alle Tartarughe Ninja, agli eroi marveliani come Thor e ai misteri insondabili del cosmo con gli immancabili UFO e i rimandi alla serie del Dottor Who.

Senza indugiare oltre vi lasciamo al festival citazionista che impazza nel video di cui sopra, ma prima vi invitiamo a rimanere sulle pagine di Everyeye.it per approfondire il tema leggendo il nostro speciale sui tanti easter egg di Saints Row.