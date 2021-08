Saints Row torna a sfidare GTA: ecco come cambia il gameplay dell'open world!

Preceduto da una vasta selezione di rumor, il ritorno di Saints Row è stato infine ufficialmente confermato in occasione dell'Opening Night Live, cerimonia di apertura della Gamescom 2021.

Come già suggerito dalle indiscrezioni, Deep Silver ha deciso di segnare una cesura con il passato della serie: per questa ragione il nuovo Saints Row si presenta come un reboot e non come un capitolo numerato. Il primo trailer dedicato alla produzione si è mostrato al grande pubblico dal palco calcato da Geoff Keighley, affiancato da un'ampia selezione di dettagli su quelle che saranno le nuove caratteristiche di gameplay dell'open world.

Per presentarvi tutte le informazioni al momento disponibili e le nostre prime impressioni, la Redazione ha confezionato una ricca anteprima di Saints Row, prontamente convertita anche in formato video. Direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye, potete dunque visionare il filmato dedicato al ritorno sulle scene dello sfidante di GTA: cosa ne pensate di questa nuova proposta a firma Deep Silver?

il nuovo corso della celebre serie prenderà il via il prossimo 25 febbraio 2022, con il debutto di Saints Row atteso su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC (in esclusiva su Epic Games Store).