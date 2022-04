Saints Row: il nuovo trailer si concentra sulle folli opzioni di personalizzazione

Sebbene abbia la ferma intenzione di ridimensionare la vena supereroistica del quarto capitolo della serie, il il reboot di Saints Row presenterà un sistema di personalizzazione assolutamente fuori di testa, come da tradizione del franchise di Volition.

Gli sviluppatori hanno lavorato per consegnare nelle mani dei giocatori il sistema di personalizzazione più vasto e sfaccettato che la serie abbia mai visto, e sarà davvero difficile dar vita ad un protagonista esteticamente anonimo quando ci inoltreremo nelle assolate strade di Santo Ileso. Lo opzioni a nostra disposizione non saranno relegate solo al nostro alter ego, in quando saremo liberi di customizzare anche armi, veicoli e quartier generale della gang.

Il sistema confezionato da Volition vi permetterà davvero di sbizzarrirvi: gli sviluppatori hanno dotato tutti gli editor di oggetti, rimandi, parti estetiche e volti tratti da fumetti, film e altro ancora. Non mancheranno le diversificate e innumerevoli acconciature, una vasta scelta di dentature folli e le parti intime, che si potranno censurare con appositi sticker qualora lo si volesse. Degne di nota le emote: al contrario di quanto avviene in altri titoli, queste saranno in grado di influenzare permanentemente le movenze del nostro protagonista, fino a quando non saranno disattivate (il nostro alter ego potrebbe ad esempio abbandonare la normale camminata in favore di movimenti circospetti in stile Looney Tunes).



Per un maggiore approfondimento vi rimandiamo al nuovo trailer pubblicato da Deep Silver e Volition che vi abbiamo riportato in apertura, nonché alla nostra nuova Anteprima di Saints Row interamente dedicata al sistema di personalizzazione del gioco.