Saints Row: dove si trova e come funziona l'Hoverbike

Saints Row è tornato con la sua tradizionale dose di follia, ma soprattutto con una rinnovata scelta di armi e veicoli. Tra questi troviamo l'hoverbike, un mezzo ibrido tanto utile quanto ricco di stile, che conviene avere tra le proprie risorse al più presto possibile: ecco come ottenerlo.

Per affrontare la missione che vi permetterà di mettere la mani su questo portento della tecnologia dovrete prima proseguire nella storia fino al punto in cui i protagonisti salveranno Nahualli, un personaggio già incontrato precedentemente nel corso dell'avventura. Giunti qui si sbloccherà Corporate Retreat, in cui la gang cercherà un po' di relax, senza successo.

Nel corso della quest, infatti, si alterneranno sparatorie tra Idols e Marshalls, e proprio quest'ultimi lasceranno incustodito il prezioso mezzo. Non potete perderlo, quindi non preoccupatevi troppo di cercare in giro e seguite semplicemente gli obiettivi segnati, completando infine la missione: il mezzo sarà finalmente vostro. L'hoverbike funziona sia su strada che in acqua, e dispone di un salto che permette di scavalcare agilmente qualsiasi ostacolo.

Ottenuto il vostro veicolo, è il momento di cercare i migliori strumenti di morte: ecco tutte le armi presenti in Saints Row. Per un approfondimento più completo ed un giudizio sul titolo targato Volition, date un'occhiata alla nostra recensione di Saints Row.