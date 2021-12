Saints Row, è ufficiale: il reboot sarà ai Game Awards 2021

I Saints stanno per tornare in azione. Sebbene l'attesa sia ancora molto lunga dato che il reboot di Saints Row è stato rinviato all'estate 2022, precisamente al prossimo 23 agosto, non si dovrà affatto aspettare ancora a lungo prima di avere nuove informazioni sul ritorno del popolare franchise di Volition.

Arriva infatti la conferma ufficiale che un nuovo trailer di Saints Row verrà mostrato nel corso dei Game Awards 2021, mostrando nuove sequenze di gameplay dell'adrenalinico Action/Adventure open world che riporterà in scena il brand dopo diversi anni d'assenza. Il canale Twitter della cerimonia ha dato l'annuncio pubblicando anche un brevissimo teaser di due secondi legato al gioco, nel quale è però possibile intravedere alcuni degli outfit sopra le righe che i personaggi potranno indossare durante l'avventura: colpisce in particolare in stile "taco gigante" che si intravede in un frame della clip, segno di come il nuovo Saints Row voglia mantenere intatte le atmosfere folli ed irriverenti che già in passato hanno caratterizzato il franchise.

Ricordiamo che i Game Awards 2021 andranno in onda a partire dalle ore 2:00 italiane e, oltre alle premiazioni, vedremo in azione tanti giochi tra aggiornamenti e le consuete "world premiere". Nel frattempo, se volete approfondire le vostre conoscenze, la nostra anteprima di Saints Row vi riassume quanto noto finora sul riavvio del franchise.