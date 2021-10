Saints Row: il primo video gameplay ci porta per le strade di Santo Ileso

Dopo essere stato annunciato durante la Gamescom 2021, Saints Row si mostra per la prima volta con un breve filmato di gameplay fornito dai colleghi di Game Informer.com.

Pur non trattandosi di un video ricco di momenti di azione, come sarebbe lecito aspettarsi da un franchise sopra le righe come Saints Row, abbiamo l'occasione di ammirare le prime sequenze in-game del reboot in via di sviluppo presso gli studi di Volition. Possiamo quindi inoltrarci tra le strade di Santo Ileso, la metropoli statunitense in cui semineremo ancora una volta caos e distruzione nei panni del nostro alter-ego.

"Questo giro surreale del sud-ovest americano ospita rustici quartieri desertici, vivaci strade cittadine e vicoli illuminati al neon: i suoi luoghi vivaci sono esplorabili in auto, moto, tuta alare e altro ancora", è quanto ci rivela la descrizione fornita da Game Informer.com, che continuerà ad occuparsi di un coverage completo sul gioco nel corso dei prossimi giorni.

Lasciandovi al video che trovate in apertura, vi ricordiamo che Saint Row è atteso su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One il 25 febbraio 2022. Volition ha promesso che non ci saranno pressoché limitazioni alla cooperativa e alla personalizzazione in questo nuovo capitolo della serie.