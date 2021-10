Saints Row: un video mostra le prime missioni della campagna

Si torna a parlare del reboot di Saints Row, GameInformer ha pubblicato un nuovo video che mostra alcune sequenze di gioco tratte dalla campagna, prendendo in esame le primissime missioni dell'avventura.

Dopo aver mostrato i combattimenti a bordo delle auto di Saints Row, GameInformer presenta ora una clip che ci permette di approfondire il gameplay delle prime missioni del gioco tra furti, risse e inseguimenti con la polizia, non mancano poi sequenze più "leggere" che consentono di dare uno sguardo alla varietà delle missioni proposte dalla campagna.

Recentemente gli sviluppatori hanno pubblicato il gameplay della tuta alare di Saints Row, nel gioco di Volition sarà possibile librarsi nel cielo in stile Just Cause, seminando caos e distruzione totale. Saints Row è atteso per il 25 febbraio 2022 (lo stesso giorno di Elden Ring dopo il rinvio) su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, lo studio ha annunciato che Saints Row riceverà tre DLC per la storia e altri contenuti potrebbero arrivare nel prossimo futuro.

Saints Row è un vero e proprio reboot che arriva a quasi dieci anni di distanza dal precedente Saints Row 4 uscito nell'estate del 2013 e ripubblicato poi nel 2015 con il titolo Saints Row 4 Re-Elected insieme allo spin-off Gat Out of Hell.