Saints Row, il protagonista avrà tantissime voci: sarà doppiato da otto attori diversi

Ormai il reboot di Saints Row è alle porte: dopo aver mostrato il gameplay del nuovo Saints Row, in arrivo il 23 agosto su PC e console, gli sviluppatori di Volition hanno pubblicato oggi un altro video del gioco open-world su Twitter, che ci spiega le possibilità di personalizzazione del protagonista, a partire dalla sua voce.

Con il tweet che trovate riportato in calce, infatti, il profilo ufficiale di Saints Row ha annunciato che il personaggio principale del gioco, noto come The Boss, avrà ben otto voci diverse. Ciò significa che tutti i dialoghi del protagonista saranno doppiati da otto attori diversi, in modo da garantire una più ampia scelta di voci per il personaggio.

Delle otto voci disponibili, quattro avranno un tono più mascolino, mentre altre quattro avranno un suono più femminile. Anche gli accenti del protagonista, inoltre, varieranno molto, dal momento che ogni voce sarà registrata da un attore completamente diverso dagli altri. Insomma, un ottimo modo per rendere più rappresentativo e inclusivo il gioco edito da Volition e Deep Silver.

Tra i doppiatori confermati nel trailer, poi, vediamo Antony del Rio, già noto per aver prestato la sua voce a produzioni del calibro di Metal Gear Solid V, Kid Icarus: Uprising e Injustice. Invece, per quanto riguarda le altre voci, troveremo un'interpretazione femminile dotata del classico accento inglese ed una americana con un accento tipico degli Stati Uniti dell'Ovest.

Ad ogni modo, la scelta di Volition è in linea con la tradizione del franchise di Saints Row, che da sempre permette elevate possibilità di personalizzazione dei personaggi da parte dei giocatori, permettendo loro di crearsi il proprio "Saint" ideale. In passato, poi, lo studio di sviluppo ha sempre curato molto il doppiaggio delle sue produzioni, reclutando attori come Troy Baker (voce di Pagan Min in Far Cry 4 e Revolver Ocelot in Metal Gear Solid V) e Laura Baile (Mary Jane in Marvel's Spiderman, Lucina in Fire Emblem: Awakening e Jaina Marefiero in Hearthstone).