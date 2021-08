Saints Row: Volition ci dà il benvenuto a Santo Ileso, la città del Reboot

Dopo aver svelato ufficialmente il reboot di Saints Row nel corso della Gamescom 2021, i ragazzi di Volition pubblicano un video diario che approfondisce lo sviluppo di Santo Ileso, lo scenario che farà da sfondo alle avventure da vivere nel nuovo sparatutto a mondo aperto edito da Deep Silver.

La vibrante città immaginaria immersa nel cuore del sud-ovest americano sarà al centro delle attività che coinvolgeranno i membri della nostra gang: come da tradizione per la serie, si tratterà quindi di un microcosmo pieno di criminalità, con fazioni che combatteranno per il controllo delle strade e delle attività illecite che caratterizzeranno l'esperienza ludica e contenutistica del nuovo Saints Row.

Stando a quanto spiegato dagli stessi autori di Volition, Santo Ileso sarà l'ambientazione più grande e stratificata dell'intera serie, grazie alla presenza di una pletora di attività a cui partecipare per spezzare il ritmo delle missioni principali.

La metropoli di Santo Ileso, non a caso, si suddividerà in nove distretti, ciascuno caratterizzato da un proprio stile e dall'immancabile presenza dei "bulli del posto" disposti a tutto pur di difendere i propri traffici. Anche l'immenso deserto che si estenderà fino a lambire i quartieri periferici sarà teatro delle scorribande dei Saints, con sfide a cui partecipare facendo sfoggio delle armi, dei veicoli e dei folli equipaggiamenti sbloccati nel corso della storia e nell'esplorazione free roaming della mappa.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia del nuovo video, non prima però di invitarvi a leggere questo nostro speciale su Saints Row tra gameplay e Santo Ileso. L'uscita di Saints Row è prevista per il 25 febbraio 2022 su PC, PS4, Xbox One e in versione ottimizzata per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.