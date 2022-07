Saints Row x Master Chef: la Boss Tostada nella video ricetta di Stefano Callegaro!

Dopo aver presentato al pubblico le potenzialità dell'editor Boss Factory di Saints Row, Volition e Deep Silver scandiscono l'attesa del Day One del titolo con un gustoso contenuto speciale.

Mentre i giocatori si preparano ad esplorare le strade di Santo Ileso, gli autori di Saints Row hanno infatti coinvolto una personalità d'eccezione per celebrare lo street food tipico della location. Ad accettare la sfida è stato nientemeno che Stefano Callegaro, vincitore della quarta edizione di Masterchef Italia.



Il talento culinario si è così messo ai fornelli, per dare vita ad un piatto speciale ispirato al titolo di Volition. Nasce così la Boss Tostada, che i giocatori possono preparare nelle proprie cucine grazie alla pratica video ricetta che trovate in apertura a questa news. Prima di mettervi al lavoro, da veri chef, non dimenticate di preparare tutti gli ingredienti necessari per la buona riuscita della preparazione. Di seguito, vi riportiamo l'elenco completo di quanto utilizzato da Stefano Callegaro per dar vita al suo piatto a tema Saints Row:

Carne di manzo macinata;

Cipolla rossa;

Avocado;

Concentrato di pomodoro;

Peperone giallo e rosso;

Tortillas;

Pomodoro ramato;

Mix spezie messicano;

Peperoncino;

Fagioli rossi;

Queso messicano;

Aceto;

Olio per friggere;

Sale;

Pepe;

Per l'occasione, il team di Volition annuncia anche l'ingresso di Saints Row in fase Gold, con la conferma che l'avventura approderà sul mercato videoludico il prossimo 23 agosto 2022, con debutto atteso su PC (in esclusiva via Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.