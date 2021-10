Sakaguchi pazzo di Final Fantasy 14: il papà della serie non riesce a smettere di giocarci

In questi giorni, alla popolazione in continua espansione di Final Fantasy 14 si è unito un nuovo giocatore d'eccezione: stiamo parlando di Hironobu Sakaguchi, il papà dell'intera serie e director dei primi cinque capitoli, da Final Fantasy del 1987 a Final Fantasy V del 1992.

A quanto pare, nonostante l'MMORPG sia in giro da diversi anni ormai, Sakaguchi ha cominciato a giocarci solamente adesso, rimanendo letteralmente stregato. Dopo circa un mese dall'inizio della sua avventura, interamente documentata su Twitter per la gioia dei suoi fan, il leggendario game designer non riesce proprio a staccarsi da Final Fantasy XIV. Da quando ha cominciato nei panni di un Lalafell opportunamente chiamato "Hironobu Sakaguchi", il papà della serie ha completato la campagna principale e la prima espansione, Heavensword. Adesso è impegnato in Stormblood, il secondo contenuto aggiuntivo dell'MMORPG.

Se siete curiosi di scoprire cosa combinerà nelle prossime settimane, potete seguirlo sul suo profilo di Twitter, dove posta regolarmente resoconti e osservazioni sul suo viaggio nel mondo di Eorzea. Non mancano neppure dei paralleli con i capitoli classici della saga da egli stesso creati: le numerose citazioni incluse nell'MMORPG, d'altronde, non possono assolutamente sfuggirgli. Davanti a sé ha ancora un bel po' di avventure da vivere, inclusa la prossima grande espansione Endwalker prevista su PS4, PlayStation 4 e PC per il 23 novembre 2021.