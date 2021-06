Sakuna of Rice and Ruin a quota un milione di copie, sconto per celebrare il traguardo

Sakuna of Rice and Ruin ha ufficialmente tagliato il traguardo del milione di copie vendute. Si tratta di un grande risultato per il particolare titolo firmato Edelweiss, uscito alla fine del 2020 su PC, PS4 e Nintendo Switch e che mescola sezione Action/Platform con elementi gestionali.

Per celebrare l'ottimo risultato appena raggiunto gli sviluppatori hanno messo in sconto del 30% il loro titolo su tutte le piattaforme, come si può vedere anche dalla pagina Steam dedicata al gioco. Si tratta quindi di una buona occasione per dare una chance al titolo qualora finora non si sia mai presentata la giusta occasione. Sono stati inoltre aggiunti dei nuovi contenuti, come la possibilità di poter portare con sé due animali contemporaneamente tra cani e gatti.

Sakuna of Rice and Ruin offre la possibilità di alternare due stili ludici differenti: il primo consiste nel coltivare i propri campi di riso attraverso meccaniche di gioco complesse e realistiche, che consentono anche di coltivare diversi tipi di riso nel corso del tempo; quando ci siamo stufati di darci alle nostre coltivazioni possiamo darci all'avventura esplorando terre selvagge, sconfiggendo nemici ed ottenendo risorse preziose non solo per fabbricare nuovi equipaggiamenti, ma anche per garantire la sopravvivenza del nostro villaggio. Per ulteriori dettagli potete leggere la nostra recensione di Sakuna of Rice and Ruin. Negli scorsi mesi gli autori hanno inoltre espresso il desiderio e la speranza di poter avviare lo sviluppo di Sakuna of Rice and Ruin 2. Chissà se il favorevole riscontro commerciale del primo gioco non possa concretizzare sempre di più questa possibilità.