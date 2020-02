Sakura Wars per PS4 ha finalmente una data d'uscita; svelata l'edizione di lancio

È passato quasi un anno da quando SEGA ha annunciato che Project Sakura Wars sarebbe arrivato anche in Occidente. Oggi, finalmente, la compagnia giapponese ha svelato che Sakura Wars - questo il suo titolo definitivo - verrà pubblicato su PlayStation 4 il prossimo 28 aprile.

Riconosciuta come una delle più grandi IP di SEGA in Giappone, Sakura Wars ha debuttato sul SEGA Saturn nel 1996 ed è diventato un franchise di successo comprendente sequel, spin-off, anime, manga e spettacoli teatrali. Per questo reboot, SEGA ha ingaggiato molti dei creatori originali e ha ottenuto il contributo di luminari come Tite Kubo, Yukiko Horiguchi, BUNBUN, Fumikane Shimada, Ken Sugimori, Noizi Ito e Shigenori Soejima.

Sakura Wars è ambientato a Tokyo, che deve essere difesa da una minaccia demoniaca. Purtroppo, la Flower Division - composta da guerriere in tempo di guerra, ma attrici teatrali in tempo di pace -rischia lo scioglimento. Nei panni di Seijuro Kamiyama, il nuovo capitano, ai giocatori spetterà il compito di ricostruire il team.

Durante l'avventura interagiranno con tanti personaggi tramite il sistema di dialogo dinamico LIPS (un marchio di fabbrica della serie), in cui ciò che viene detto e come viene detto influisce sia sul campo di battaglia che fuori. Ciò sfocia nel sistema di combattimento ad alta energia, che ha per protagonisti giganteschi mech chiamati "spiricle armor", che possono essere pilotati solo da chi ha un forte potere spirituale. Il tutto è caratterizzato da uno stile anime e da una storia raccontata con l'ausilio di sequenze animate.

Sakura Wars presenterà il doppiaggio giapponese con sottotitoli in inglese, tedesco, francese e spagnolo. Le edizioni fisiche di lancio includeranno una copertina reversibile con la cover originale giapponese e un set di adesivi del cast principale del gioco.