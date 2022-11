I saldi autunnali di Steam hanno inizio: scopriamo la loro durata

E' di nuovo tempo di grossi sconti e grandi affari per tutti gli utenti Steam: sulla piattaforma digitale di Valve hanno infatti inizio i Saldi Steam relativi all'autunno del 2022, disponibili per la precisione a partire dalle ore 19:00 italiane di martedì 22 novembre.

Dalle produzioni di punta fino alle opere di nicchia, i giocatori troveranno quindi migliaia di giochi differenti offerti a prezzi vantaggiosi, che rimarranno a disposizione per una settimana, fino alle ore 19:00 italiane del 29 novembre 2022. Nei prossimi sette giorni sarà quindi possibile acquistare ad un prezzo scontato produzioni quali Cyberpunk 2077, Hitman 3, Hades, Stray, V Rising e Disney Dreamlight Valley, giusto per citare alcuni dei tantissimi nomi a disposizione.

In occasione dei saldi autunnali, inoltre, gli utenti potranno anche iniziare a votare i loro giochi preferiti per gli Steam Awards relativi al 2022, con i 5 giochi più votati di ciascuna delle 11 categorie previste (tra cui l'inedita Miglior gioco in portabilità, pensata appositamente per Steam Deck) che diverranno le nomination ufficiali, da votare infine durante i successivi Saldi Invernali di Steam, così da trovare ogni vincitore per ciascun elenco.

Nel frattempo spazio a grandi risparmi ed acquisti in massa. In questi giorni è stato inoltre confermato che i giochi Ubisoft stanno per tornare su Steam, a cominciare da Assassin's Creed Valhalla.