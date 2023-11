Saldi Black Friday Epic Store: Alan Wake 2 in sconto con il buono 33% per ogni acquisto

In attesa di dare ufficialmente inizio al Big Bang di Fortnite OG, i vertici di Epic Games lanciano i Saldi Black Friday su Epic Store, con tanto di buono sconto del 33% per ogni acquisto uguale o superiore ai 14,99 euro.

Il buono Epic del 33% è applicato automaticamente al momento del checkout a tutte le transazioni idonee effettuate nel corso dei Saldi del Black Friday partiti quest'oggi, martedì 21 novembre, alle ore 17:00 italiane. Chi possiede un account Epic (l'iscrizione è completamente gratuita) riceverà un altro buono ogni volta che completerà una transazione durante i Saldi del Black Friday di Epic Store.

Lo sconto del 33% si applica alla quasi totalità dei videogiochi e dei contenuti presenti nel negozio digitale di Epic, a esclusione dei titoli in preordine: ciò significa che gli appassionati di avventure horror possono approfittare dell'occasione per acquistare in sconto anche Alan Wake 2, il nuovo kolossal a tinte oscure di Remedy commercializzato solo poche settimane fa dagli autori al seguito di Sam Lake. Nel caso ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di Alan Wake 2.

Sempre durante i Saldi Black Friday di Epic Store si può sfruttare il buono sconto del 33% per risparmiare sull'acquisto di videogiochi di recente uscita come Payday 3, Lords of the Fallen, Ghostrunner 2, Witchfire o The Lord of the Rings Return to Moria. Il Buono di Epic va inoltre ad aggiungersi agli altri sconti e alle promozioni già attive, come quelle su The Crew Motorfest Gold Edition (-40%) e Assassin's Creed Mirage Deluxe Edition (-20%).

I Saldi Black Friday di Epic Games Store si concluderanno alle ore 16:59 italiane di martedì 28 novembre: i buoni sconto del 33% ottenuti nel corso dei saldi scadranno al termine dei Saldi.