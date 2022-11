Saldi Black Friday su GOG.com: Narita Boy gratis e tantissimi sconti sui giochi PC

Il valzer delle offerte Black Friday sui videogiochi prosegue su GOG.com. I curatori del celebre store online lanciano tutta una serie di sconti su tantissimi giochi PC e spronano gli appassionati di utenti a riscattare un gradito regalo, il metroidvania in pixel art Narita Boy.

Narita Boy è action RPG in pixel art retrofuturistico sviluppato da Studio Kobo con protagonista un coraggioso guerriero incaricato di trovare la Techno Sword, l'unica arma che gli consentirà di porre fine al caos multi-dimensionale che minaccia di distruggere il suo mondo digitale. Se volete saperne di più su questa divertente avventura piena di citazioni agli anni '90, qui trovate la nostra recensione di Narita Boy.

Quanto ai Saldi Black Friday 2022 di GOG.com, i gestori del negozio digitale legato a CD Projekt esortano tutti gli appassionati di videogiochi ad approfittare degli sconti fino al 90% su oltre 4.000 prodotti, ivi compresi pacchetti esclusivi, DLC, versioni speciali di bestseller del passato e tantissimi giochi.

Tra le offerte in vetrina, spicca il Bundle GOG sui GDR che comprende Evoland Legendary Edition, Knights of Pen and Paper +1 Edition e Dead In Vinland a 5,49 euro, oppure il GOG Strategy Bundle che propone a 3,79 euro il terzetto di esperienze strategiche rappresentato da Hard West Collector's Edition, Krush Kill ‘N Destroy 2 e Krossfire e Cossacks Anthology. I Saldi Black Friday 2022 del negozio digitale di CD Projekt e il download gratuito di Narita Boy su GOG.com saranno disponibili fino alla sera del 30 novembre.