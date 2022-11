Saldi Black Friday di Microsoft: Xbox Game Pass a 1 euro e sconti su giochi e accessori

Sulle pagine del Microsoft Store proseguono i Saldi del Black Friday 2022 di Xbox: la casa di Redmond ha tantissime offerte su console, accessori e servizi in abbonamento, oltre all'immancabile tornata di sconti che coinvolge centinaia di videogiochi per Xbox One, Xbox Series X/S e PC Windows.

Tra le occasioni più ghiotte di risparmio è davvero impossibile non citare il ritorno dell'offerta sul primo mese di Xbox Game Pass Ultimate a 1 euro. Inuovi iscritti al servizio in abbonamento possono accedere all'intero catalogo di videogiochi del Game Pass su PC e console Xbox, come pure ai bonus del tier Ultimate che, lo ricordiamo, comprendono la fruizione dei titoli EA Play, molti Vantaggi esclusivi (come quello legato ai tre mesi gratis di Apple TV+ e Apple Music su Game Pass) e l'accesso a Xbox Cloud Gaming.

Nei Saldi Black Friday di Microsoft rientra anche lo sconto di 50 euro su Xbox Series S: la console nextgen dell'azienda americana viene proposta in sconto a 249 euro invece di 299 euro su Microsoft Store e presso tutti i rivenditori che aderiscono all'iniziativa.

Per ultimi, ma certamente non per ordine di importanza, segnaliamo gli sconti fino al 30% sugli accessori Xbox e fino al 75% su oltre 900 videogiochi per PC Windows, Xbox One e Xbox Series X/S acquistabili su Microsoft Store.