Saldi Black Friday su Ubisoft Store: tanti giochi in offerta, c'è Splinter Cell gratis!

Le nuove concept art di Splinter Cell Remake per i 20 anni della serie fanno da sfondo alla partenza dei Saldi Black Friday su Ubisoft Store, con tantissimi videogiochi in offerta e l'opportunità di riscattare gratis una copia del primo, iconico capitolo della serie action stealth con protagonista Sam Fisher.

Il negozio online del colosso videoludico francese fa da sfondo a numerose iniziative promozionali, con sconti fino all'80% su una vasta selezione di titoli appartenenti alle serie più amate dalla community.

Da oggi giovedì 17 novembre, su Ubisoft Store è possibile acquistare Assassin's Creed Valhalla, Rainbow Six Siege e Far Cry 6 con uno sconto del 67%. Tra le altre offerte segnalate da Ubisoft troviamo anche Far Cry 3 a 3 euro, Splinter Cell Blacklist a 4 euro, Assassin's Creed Rogue a 5 euro e l'accesso al primo mese di Ubisoft+ scontato del 50%.

Nei Paesi in cui è disponibile Ubisoft Wallet, l'azienda transalpina offre un buono di 10 euro effettuando una spesa minima di 19,99 euro sulle pagine di Ubisoft Store. I 10 euro di ricompensa vengono accreditati direttamente all'interno del proprio Wallet digitale, consentendo così agli utenti di utilizzarli liberamente per ogni futuro acquisto nel negozio Ubisoft divideogiochi o contenuti aggiuntivi. Chi non possiede un Wallet Ubisoft può comunque risparmiare utilizzando il codice TGIBF al momento del checkout per ottenere uno sconto del 20% sugli articoli presenti nel carrello, che si aggiungono agli sconti Black Friday.

In aggiunta alle offerte appena elencate e al download gratuito dell'originario Splinter Cell, i giocatori possono anche ottenere un abbonamento di tre mesi a Rocksmith+ con uno sconto del 20%, utilizzando il codice FRIDAY20, ottenendo un accesso illimitato al servizio di apprendimento della chitarra e alla sua libreria di canzoni. I Saldi Black Friday di Ubisoft Store saranno attivi fino al 30 novembre.