Saldi Black Friday di Xbox: forti sconti su Xbox Series S, accessori e oltre 900 giochi!

Microsoft lancia ufficialmente i Saldi Black Friday 2022 di Xbox. La casa di Redmond partecipa alle iniziative promozionali del Venerdì Nero offrendo dei forti sconti su Xbox Series S, su tanti accessori e su oltre 900 videogiochi.

Il valzer delle offerte di Microsoft per il Black Friday 2022 parte dalla conferma dello sconto su Xbox Series S: la 'sorella minore' di Series X è in promozione su Microsoft Store e presso i rivenditori autorizzati. Per il momento l'offerta coinvolge solo gli Stati Uniti e il Canada (con uno sconto di 50 dollari sul prezzo di listino), ma l'azienda americana preannuncia l'arrivo di questa iniziativa anche in Europa e altri mercati internazionali nei prossimi giorni.

I Saldi Black Friday 2022 di Xbox fanno poi da sfondo alla nuova offerta sul primo mese di Xbox Game Pass a 1 euro e a risparmi che coinvolgeranno tutti i rivenditori autorizzati nelle infuocate giornate che andranno dal Venerdì Nero al Cyber Monday. Gli sconti saranno nell'ordine del 30% per gli accessori, del 67% su centinaia di giochi digitali, del 50% su giochi selezionati degli Xbox Game Studios e del 70% su un vasto catalogo di giochi PC.

Gli sconti sui videogiochi sono attivi da oggi, giovedì 17 novembre, e coinvolgono oltre 900 titoli: nel lungo elenco dei giochi in offerta su Xbox Store troviamo Deathloop, NBA 2K23, FIFA 23, Gotham Knights, Forza Horizon 5, Dying Light 2, Assassin's Creed Valhalla e tantissimi altri.