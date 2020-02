Saldi Capcom di febbraio 2020: disponibili nuovi sconti sui giochi PC, PS4 e Xbox One

Le alte sfere di Capcom lanciano una nuova tornata di saldi su PC, PS4 e Xbox One, con sconti estremamente interessanti che coinvolgono i principali videogiochi della compagnia e le relative espansioni.

La triplice iniziativa promozionale del colosso videoludico giapponese parte su PC con l'Offerta dell'Editore di Steam: il negozio digitale di Valve propone per un periodo di tempo limitato dei forti sconti su giochi come Resident Evil 2 Remake (-67% sul prezzo di listino originario), Monster Hunter World (-34%) o Street Fighter 5 Arcade Edition (-60%).

Di analogo tenore sono poi gli sconti che coinvolgono il catalogo digitale di Capcom su console, in particolar modo su Xbox One con i nuovi Deals With Gold su Xbox Store con protagonisti titoli come Devil May Cry 5 e i giochi Xbox 360 della serie action horror di Resident Evil. Su PlayStation Store, ad esempio, troviamo la Deluxe Edition di Devil May Cry 5 per PS4 a 24,99 euro, la metà esatta del prezzo abituale.

A proposito di Capcom, vi ricordiamo che l'azienda nipponica ha da poco pubblicato le nuove immagini su mappe e Mastermind di Resident Evil 3 REsistance, il comparto multiplayer dell'attesissimo Remake di RE3 in arrivo a inizio aprile su PC, PS4 e Xbox One.