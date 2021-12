Saldi di Capodanno su eShop: un mare di giochi multiplayer e coop in sconto su Switch

Dopo aver superato i problemi ai server di Switch a Natale, la casa di Kyoto approfitta della relativa quiete mediatica delle festività natalizie per invitare tutti i possessori di Switch a cogliere l'occasione offerta dai Saldi di Capodanno sui giochi multiplayer e cooperativi.

L'azienda giapponese si riaffaccia così sui social per esortare gli appassionati a partecipare a questa nuova tornata promozionale per ampliare la propria ludoteca e risparmiare diverse decine di euro sull'acquisto dei videogiochi orientati al multiplayer e alle modalità cooperative.

Le offerte proposte da Nintendo abbracciano l'intero arco delle esperienze di gameplay, proponendo sconti a dir poco irrinunciabili per titoli come Saints Row IV: Re-Elected a 2,79 euro e Tools Up! a 2,99 euro, con sullo sfondo le ulteriori occasioni di risparmio rappresentate da Streets of Rogue a 9,99 euro, Ultimate Ski Jumping 2020 a 0,99 euro e Double Dragon a 3,49 euro.

Saints Row IV: Re-Elected a 2,79 €

Tools Up! a 2,99 €

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 ROAD TO BORUTO a 24,99 €

Instant Sports Summer Games a 12,99 €

Resident Evil 6 a 14,99 €

Resident Evil 5 a 14,99 €

MY HERO ONE'S JUSTICE 2 a 20,99 €

Ultimate Ski Jumping 2020 a 0,99 €

9 Monkeys of Shaolin a 5,99 €

Boomerang Fu a 11,99 €

Mini Motor Racing X a 1,99 €

Sparklite a 6,24 €

Nine Parchments a 4,99 €

Aeolis Tournament a 1,24 €

Rogue Heroes: Ruins of Tasos a 9,99 €

Demon's Tier+ a 4,99 €

Talisman: Digital Edition a 9,99€

Snakes & Ladders a 1,79 €

OmoTomO a 0,99 €

Streets of Rogue a 9,99 €

DOUBLE DRAGON a 3,49 €

Tower of Babel - no mercy a 1,99 €

Double Dragon & Kunio-kun: Retro Brawler Bundle a 20,15 €

TOUHOU Spell Bubble a 24,99 €

Tutti i prezzi in sconto per i giochi elencati saranno disponibili nelle Offerte di Natale di eShop fino alle ore 23:59 italiane di oggi, giovedì 30 dicembre. Qualora ve lo foste perso, eccovi anche un approfondimento sui giochi Switch in sconto a 15 euro nei Saldi di Natale del negozio digitale di Nintendo.