Saldi Estivi di Epic Store al via: da RDR 2 a Dead Island 2 e FIFA, tanti giochi in sconto

Con il nuovo poker di giochi gratis su Epic Store arriva anche l'annuncio della partenza ufficiale dei Saldi Estivi sul negozio digitale di Epic Games, una promozione che coinvolge tantissimi videogiochi con forti sconti e bonus cashback.

La sfida lanciata a Steam dalla casa di Fortnite e Unreal, quindi, prosegue con la nuova iniziativa promozionale che attraversa l'intero catalogo digitale del negozio, abbracciando i kolossal più amati dal grande pubblico, i titoli indie, le serie classiche e i videogiochi più recenti.

I Saldi Estivi 2023 di Epic Games Store iniziano quest'oggi, giovedì 20 luglio, per poi concludersi alle ore 17:00 del 3 agosto. Tutti gli acquisti effettuati nel corso di questo lasso di tempo, inoltre, consentiranno agli utenti di recuperare il 10% in Ricompense Epic da spendere nell'acquisto di altri videogiochi, contenuti aggiuntivi o pacchetti di espansione senza alcuna limitazione di sorta.

Tra i tanti titoli che partecipano alla promozione, citiamo Dead Island 2 (sconto del 25%), Star Trek Resurgence (-30%), Red Dead Redemption 2 (sconto del 67%), Crime Boss Rockay City (-30%), The Oulast Trials (-15%), FIFA 23 (-75%) e Grand Theft Auto V Premium Edition (sconto del 50%). Trovate l'elenco completo dei videogiochi in offerta aprendo il link che vi lasciamo in calce alla notizia.