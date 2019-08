Saldi Estivi sul PlayStation Store: ulteriore 25% di sconto per alcuni utenti PS4

Diversi utenti PS4 iscritti alla newsletter ufficiale di PlayStation affermano di aver ricevuto sulla propria casella di posta elettronica un messaggio che li invita a partecipare a una nuova, ghiottissima iniziativa promozionale legata ai Saldi Estivi sul PS Store.

Come riferito da diversi utenti del portale ufficiale di PlayStation e dalla community dei forum videoludici più famosi come ResetEra e Reddit, il messaggio invita i fan della console Sony a partecipare alla nuova tornata dei Saldi estivi del PS Store per ottenere un ulteriore 25% di sconto su un qualsiasi videogioco, espansione, pacchetto digitale o contenuto aggiuntivo presente nella lista delle offerte dei Saldi.

L'offerta in questione, specifica il messaggio (ricevuto anche da chi vi sta scrivendo), sembra essere riservata solo a coloro che non effettuano acquisti sul negozio digitale di PlayStation 4 da diverso tempo e utilizzabile per l'acquisto di un singolo oggetto, sia esso un videogioco o un DLC. Il codice personale presente nella mail di chi vorrà aderire all'iniziativa potrà essere applicato al gioco o al contenuto aggiuntivo desiderato entro le ore 00:50 italiane di giovedì 22 agosto.

Come spesso avviene in questi casi, quindi, il nostro consiglio non può che essere quello di controllare la casella di posta elettronica associata a un vostro account SEN attivo per scoprire se siete tra i fortunati partecipanti a questa promozione. Nel frattempo, sapevate che di recente sono stati aggiunti sconti su altri giochi alla lista dei Saldi del PS Store?