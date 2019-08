Saldi Estivi sul Playstation Store: nuovi giochi PS4 si aggiungono alle promozioni!

I Saldi Estivi su Playstation Store hanno preso il via lo scorso 24 luglio, offrendo agli utenti diverse promozioni interessanti. Ora, comunica Playstation Italia, il catalogo va ad ampliarsi!n

Come annunciato dal cinguettio che trovate in calce a questa news e dal Playstation Blog italiano, infatti, nuovi giochi PS4 sono ora in offerta sullo store digitale dell'ammiraglia Sony. Per maggiore comodità, il portale non manca di elencare tutti i nuovi ingressi nel catalogo delle offerte dei Saldi Estivi del Playstation Store, che vi riportiamo dunque di seguito:

Borderlands: The Handsome Collection

Call of Duty®: Black Ops 4 – Black Ops Pass

Call of Duty®: Black Ops 4 – Digital Deluxe

Call of Duty®: Black Ops 4 – Spectre Rising Ed…

CALL OF DUTY®: MWR VARIETY MAP PACK (EFIGSP)

CALL OF DUTY®: MWR VARIETY MAP PACK (EN/AR)

CALL OF DUTY®: MWR VARIETY MAP PACK (EN/DE)

CALL OF DUTY®: MWR VARIETY MAP PACK (RU)

Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy

Diablo III: Eternal Collection

Diablo III: Rise of the Necromancer

Far Cry Primal

Judgment

LEGO® Jurassic World™

LEGO® Star Wars™: The Force Awakens

LEGO® Star Wars™: The Force Awakens Deluxe Edition

LEGO® Star Wars™: The Force Awakens Season Pass

Megalodon Shark Cash Card

Metro Exodus

Metro Exodus Gold Edition

Mortal Kombat 11 Kombat Pack

Mortal Kombat 11

Mortal Kombat 11 Premium Edition

Overwatch® Legendary Edition

Spyro™ + Crash Remastered Game Bundle

Spyro™ Reignited Trilogy

Subnautica

Tennis World Tour

The Sinking City

The Sinking City – Necronomicon Edition

Tom Clancy’s The Division® 2 – Gold Edition

Tom Clancy’s The Division® 2 – Standard Edition

Tom Clancy’s The Division® 2 – Ultimate Edition

Una vasta scelta di generi e produzioni vanno dunque ad unirsi al catalogo dei giochi PS4 attualmente in promozione sullo store: felici di queste aggiunte? Sulle pagine di Everyeye potete trovare diversi speciali dedicati all'attuale promozione: tra le più recenti una selezione delle migliori esclusive PS4 in offerta coi Saldi Estivi.