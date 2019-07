Al via i saldi estivi sul PlayStation Store con sconti fino al 60% sui migliori giochi PS4

Partono oggi sul PlayStation Store i saldi estivi con sconti fino al 60% sui migliori giochi del catalogo PlayStation 4. Le offerte elencate di seguito andranno avanti fino al 21 agosto, con nuove aggiunte previste per le prossime settimane.

Sono letteralmente centinaia i videogiochi in offerta a prezzo scontato sul PlayStation Store, tra cui Marvel's Spider-Man, FIFA 19, Days Gone, Far Cry 5, God of War, Red Dead Redemption 2, Battlefield V, Blood & Truth e Astro Bot Rescue Mission per PlayStation VR, Devil May Cry 5, inFAMOUS Second Son e tanti altri ancora.

Sconti e Offerte PS4

A Fisherman’s Tale

Ace Combat 7

Ace Combat 7 Deluxe Edition

Alchemist Quickplay Pack

Angry Birds VR: Isle of Pigs

Apex Construct

Apollo 11 VR

Battlefield Bundle

Battlefield Hardline Standard Edition

Battlefield Hardline Ultimate Edition

Battlefield V

Ben 10

Blood & Truth

Bloodborne

Bloodborne Game of the Year Edition

Bloody Zombies

Borderlands 2 VR

Days Gone

Days Gone Digital Deluxe Edition

Dead by Daylight: Special Edition

Dead or Alive 6

Déraciné

Devil May Cry 5

Devil May Cry 5 Deluxe Edition

Devil May Cry HD Collection

Devil May Cry HD Collection & 4SE Bundle

DOOM

DOOM VFR

Dragon Ball FighterZ

Dragon Ball FighterZ - FighterZ Edition

EA SPORTS NHL 19

EA SPORTS UFC 3

Eagle Flight

Earth Atlantis

Electronauts

Far Cry 4 Gold Edition

Fe

FIFA 19

FIFA 19 Ultimate Edition

Firewall Zero Hour

Fruit Ninja VR

Game Tengoku

GOD EATER 2 Rage Burst

God Eater 3

God of War Digital Deluxe Edition

Gran Turismo Sport

Gran Turismo Sport Digital Deluxe Edition

Hero Defense

Hidden Agenda

Horizon Zero Dawn Complete Edition

Hotel Transylvania 3 Monsters Overboard

I Expect You To Die

inFAMOUS Second Son

inFAMOUS Second Son + inFAMOUS First Light

Koihime Enbu RyoRaiRai

Mervils: A VR Adventure

Mind Labyrinth VR Dreams

Mirror’s Edge Catalyst

MLB The Show 19 [EU]

NBA 2K19 + NBA 2K Playgrounds 2 Bundle

NBA 2KVR Experience

Need for Speed Payback

Need for Speed Payback – Deluxe Edition

Need for Speed Ultimate Bundle (Rivals / 2015 / Payback)

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom

NieR Automata Game of the YoRHa Edition

One Piece Burning Blood

Persona 5

Pixel Heroes: Byte & Magic

Red Dead Redemption 2 Special Edition

Remothered: Tormented Fathers

Resident Evil 6

Rez Infinite

Shadow of the Tomb Raider Croft Edition

Statik

Steel Rats

Sword Art Online: Lost Song

The Crew 2 Standard Edition

The Elder Scrolls Online

The Persistence

Trulon: The Shadow Engine

Tumble VR

Uncharted: The Lost Legacy

Uncharted 4 A Thief’s End Digital Edition

Uncharted The Nathan Drake Collection

UNO

Unravel Yarny Bundle

Per i prezzi dei singoli giochi vi rimandiamo al PlayStation Store, i prezzi in offerta variano da paese a paese, inoltre su alcuni titoli sono previsti sconti aggiuntivi per gli abbonati a PlayStation Plus, in questo caso è possibile risparmiare fino al 70% sull'acquisto di alcuni giochi selezionati.