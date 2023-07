Saldi Estivi di Steam: i migliori giochi PC e Steam Deck in sconto a meno di 5 euro

Come promesso da Valve, hanno ufficialmente preso il via i Saldi Estivi e anche Elden Ring è in sconto su Steam. Ma sono disponibili anche giochi scontati a meno di cinque euro?

La risposta è affermativa, e tra i titoli PC e Steam Deck acquistabili con un budget minimo trovano spazio piccole e grandi gemme videoludiche uscite negli ultimi anni. Di seguito, vi segnaliamo alcune delle occasioni di risparmio più interessanti al momento disponibili sullo store di Valve.

Giochi PC e Steam Deck a meno di 5 euro

Age of Empires II: Definitive Edition : a 4,99 euro, scontato del 75%;

: a 4,99 euro, scontato del 75%; Ori and the Blind Forest: Definitive Edition : a 4,99 euro, scontato del 75%;

: a 4,99 euro, scontato del 75%; Dragon's Dogma: Dark Arisen : a 4,79 euro, scontato dell'84%;

: a 4,79 euro, scontato dell'84%; Hellblade: Senua's Sacrifice : a 4,49 euro, scontato dell'85%;

: a 4,49 euro, scontato dell'85%; Celeste : a 4,99 euro, scontato del 75%;

: a 4,99 euro, scontato del 75%; Golf With Your Friends : a 4,94 euro, scontato del 67%;

: a 4,94 euro, scontato del 67%; Loop Hero : a 4,88 euro, scontato del 67%;

: a 4,88 euro, scontato del 67%; Ryse: Son of Rome : a 2,49 euro, scontato del 75%;

: a 2,49 euro, scontato del 75%; Steep : a 4,49 euro, scontato dell'85%;

: a 4,49 euro, scontato dell'85%; Rayman Legends : a 3,99 euro, scontato dell'80%;

: a 3,99 euro, scontato dell'80%; To the Moon : a 1,95 euro, scontato dell'80%;

: a 1,95 euro, scontato dell'80%; Impostor Factory : a 4,87 euro, scontato del 50%;

: a 4,87 euro, scontato del 50%; Finding Paradise : a 1,95, scontato dell'80%;

: a 1,95, scontato dell'80%; Grim Fandango Remastered : a 3,74 euro, scontato del 75%;

: a 3,74 euro, scontato del 75%; Catherine Classic : a 4,99 euro, scontato del 75%;

: a 4,99 euro, scontato del 75%; Tales of Berseria : a 4,99 euro, scontato del 90%;

: a 4,99 euro, scontato del 90%; One Hand Clapping: a 4,94 euro, scontato del 67%;

Ricordiamo che i Saldi Estivi di Steam resteranno attivi sino al prossimo 13 luglio 2023.