Saldi estivi di Steam: buono sconto da 5 euro, ecco i giochi più venduti

I saldi estivi di Steam sono attualmente in corso e andranno avanti fino al 9 luglio, ma quali sono i giochi in offerta più venduti? Scopriamolo.

Nel momento in cui scriviamo troviamo al primo posto Tom Clancy's Rainbow Six Siege proposto a 7.99 euro, segue DOOM Eternal a 29.99 euro, Euro Truck Simulator 2 a 4.99 euro, Halo The Master Chief Collection a 31.99 euro, Sid Meier's Civilization VI a 14.99 euro, The Witcher 3 Wild Hunt a 8.99 euro, Total War Warhammer 2 a 31.90 euro, Sekiro Shadows Die Twice a 39.99 euro, Dead by Daylight a 7,99 euro e Metro Exodus a 17,99 euro.

Da segnalare la promozione Speciale on the Road che vi permetterà di risparmiare cinque euro su ogni acquisto di minimo 30 euro, transazione unica con sconto applicato in automatico al momento del pagamento. Indubbiamente una offerta interessante per abbattere ulteriormente i prezzi dei vostri acquisti, offerta valida fino al 9 luglio.

Avete già trovato qualcosa di vostro gradimento durante i saldi di Steam? Quanto avete speso fino a questo momento? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.