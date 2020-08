Saldi Estivi Xbox: Microsoft fissa la data d'inizio dell'Ultimate Game Sale 2020

Dalle pagine dei propri profili social, i rappresentanti di Microsoft annunciano la data d'inizio dell'Ultimate Game Sale 2020, la nuova promozione che darà ufficialmente inizio ai saldi estivi con tantissimi sconti sui giochi Xbox, Xbox 360 e Xbox One acquistabili dallo store della casa di Redmond.

Come riportato dai gestori del sito Twitter di Xbox Italia, la nuova tornata di sconti su Xbox Store partirà nella giornata di domani, venerdì 14 agosto, per poi giungere a conclusione lunedì 24 agosto.

La lista dei videogiochi che rientreranno negli Ultimate Game Sale 2020 non è stata ancora diramata, anche se, come avvenuto in passato, possiamo già prevedere la presenza di centinaia di titoli con sconti che coinvolgeranno sia le produzioni tripla A che i giochi indipendenti, dai multipiattaforma ai progetti first party sviluppati dagli Xbox Game Studios e dai partner di Microsoft.

Nell'attesa di scoprire quali saranno i titoli protagonisti dei nuovi saldi estivi Xbox, vi ricordiamo che fino al 31 agosto sarà attiva la promozione delle Stelle d'Estate su Xbox One, con tanti sconti e bonus che coinvolgono gli utenti Xbox Game Pass e coloro che desiderano fare incetta di Punti Rewards. Sapevate inoltre che dal 15 settembre sarà possibile accedere a Project xCloud con Xbox Game Pass Ultimate?