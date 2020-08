Saldi Estivi Xbox One: parte l'Ultimate Game Sale con sconti su oltre 500 giochi!

Dopo aver annunciato la data di lancio dell'Ultimate Game Sale 2020, Microsoft ufficializza l'apertura dei Saldi Estivi su Xbox Store con sconti su centinaia di giochi Xbox One e delle precedenti generazioni di console verdecrociate.

La nuova iniziativa promozionale del colosso tecnologico di Redmond offre l'opportunità a tutti i propri appassionati di risparmiare fino al 70% sull'acquisto di oltre 500 videogiochi presenti su Xbox Store.

L'offerta di Microsoft abbraccia così un catalogo sterminato che comprende capolavori tripla A multipiattaforma, kolossal first party a firma degli Xbox Game Studios e progetti indipendenti, con la presenza di moltissimi videogiochi Xbox One con funzionalità grafiche aggiuntive legate alle ottimizzazioni Xbox One X Enhanced e di titoli Xbox 360 retrocompatibili.

Tra i giochi che rientrano nella promozione, citiamo Call of Duty Modern Warfare, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Odyssey, Resident Evil 3, The Witcher 3, Hitman 2 e tutti i titoli della Arkane Anniversary Collection come Prey e l'epopea in due atti di Dishonored (più un terzo rappresentato dall'espansione La Morte dell'Esterno).

Gli abbonati a Xbox Live Gold o Game Pass possono accedere a un ulteriore sconto su tutti i videogiochi che rientrano in questa nuova tornata di offerte sui Saldi Estivi di Xbox Store, accessibile da oggi, 14 agosto, fino a lunedì 24 agosto.